شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤية 2030» تتصدر توصيات المؤتمر العلمي الدولي لإعلام «الأهرام الكندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية «توظيف الدراسات البينية في تعامل الإعلام الرقمى»، عدد من التوصيات فى ظل استراتجية التنمية المستدامة رؤية «مصر2030»، تحت رعاية عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور فاروق إسماعيل، رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة إيناس أبو يوسف.

وأكدت توصيات المؤتمر على دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاتجاهات الجديدة التي تبحث في تقاطعات الإعلام والقضايا المجتمعية المختلفة كالإعلام الصحي والإعلام البيئي والإعلام السياسي وغيرها، بجانب التكامل بين الأنشطة التوعوية على المنصات الرقمية وإقامة الفعاليات القائمة على الاتصال الواقعي المباشر فيما يتعلق التنمية المستدامة، خاصة للشباب.

وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة مراعاة البعد القومي فى الخطاب الإعلامي التنموي ودعم المشروعات القومية الكبرى في هذا المجال، بالأضافة إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لأبعاد العلاقة بين الإعلام والانتماء الوطني، لاسيما في ظل تنازع الخطابات المقدمة عبر المنصات الرقمية وتحديدًا شبكات التواصل الاجتماعي.