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لقاءات ثنائية لسامح شكرى على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سامح شكرى، وزير الخارجية، عددا من اللقاءات الثنائية، مع بعض من وفود الدول المشاركة فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا.

والتقى شكرى، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا مجالات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المُشترك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة، وفقا لما أكده السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

 

سامح شكرى ونظيره الصومالى
سامح شكرى ونظيره الصومالى

 

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سامح شكرى
سامح شكرى

 

ونشر حافظ، صور من لقاء شكرى مع نظيره الصومالى وعلق :"على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ونشر الحساب الرسمى للمتحدث باسم الخارجية، مقتطفات من كلمة شكرى، خلال المنتدى، إذ قال :"فكرة المنتدى نبعت من الاقتناع الراسخ بأهمية أن تكون هناك منصة إقليمية وقارية، تُركز على العلاقة الوطيدة بين استقرار حالة الأمن والسلم، وبين تحقيق التنمية المُستدامة".

المتحدث باسم الخارجية المصرية
المتحدث باسم الخارجية المصرية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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