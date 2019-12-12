شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يلتقى نظيره اليونانى ويؤكد دعمه لعملية الجيش فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الخميس، مع رئيس البرلمان اليونانى كوسان تينس تاتولاتس ، فور وصوله للعاصمة اليونانية أثينا تلبية لدعوة رسمية وجهت له.

قال حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إن رئيس البرلمان اليوناني كوستانتين طاسولس ، أكد تفهم الجانب اليوناني للأوضاع في ليبيا، مشددا على اعتبار اليونان لمجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

ونقل الصافي عن رئيس مجلس النواب اليونانى قوله إن هذا اللقاء سيكون بداية تواصل لتحقيق علاقة مثمرة بين الشعبين ، مضيفا أن اليونان أطلعت على رسالة مجلس النواب الليبي الموجهة للأمم المتحدة حول مذكرة الفاهم بين السراج وتركيا، مؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها.

إلى ذلك، قال الصافى إن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، وجه من جانبه الشكر لرئيس البرلمان اليونانى كوستانتين طاسولس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى توجيهه الدعوة وتفهمه للوضع الليبي.

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وأكد صالح ، أن من شأن هذه الزيارة أن تفتح آفاق التعاون والصداقة والشراكة بين ليبيا واليونان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وأن مجلس النواب داعم رئيس ومؤيد للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الارهاب وسعيها لتحرير طرابلس من الجماعات الارهابية.