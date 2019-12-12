وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس الوفد المصرى ويوقعان اتفاقية لترتيبات الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودى، اللواء أشرف جاويش مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس وفد شئون الحج.

السفارة السعودية بالقاهرة

السفارة السعودية ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة عبر تويتر، صور من اللقاء وعلق :"وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن يستقبل ورئيس وفد شؤون الحج بمصر مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الشؤون الإدارية اللواء أشرف جاويش". Advertisements وتابع :"تم توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ بين وزارة الحج والعمرة ووفد شؤون الحج بمصر خلال الاجتماع المنعقد لبحث الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بالخدمات المقدمة للحجاج المصريين بموسم حج 1441 هـ".

توقيع الإتفاقية

شئون الحج

وزير الحج ورئيس الوفد المصرى

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