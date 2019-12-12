شكرا لقرائتكم خبر عن رائد إيطالى يناشد زعماء العالم من الفضاء: انقذوا الأرض الجميلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متأثرا بالمشهد المهيب للأرض، التى تبدو من الفضاء مثل كرة بسطح رخامى تسبح حولها هالات يمتزج فيها الأزرق والأخضر، وجه رائد إيطالى نداء مؤثرا لزعماء العالم: "ارفعوا رؤوسكم من الرمال"، مستحثا إياهم على معالجة مشكلة تغير المناخ.



مؤتمر مدريد حول المناخ

وعبر دائرة تلفزيونية، قال الرائد لوكا بارميتانو من محطة الفضاء الدولية للمجتمعين فى جلسة بقمة للأمم المتحدة فى مدريد إن موقعه يتيح له نظرة فريدة حول التأثير المدمر للأعاصير والفيضانات.



رائد فضاء إيطالى يتحدث للأمين العام للأمم المتحدة من الفضاء

وأضاف مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى يضغط للحصول على مزيد من التعهدات من كبار ملوثى البيئة خلال المحادثات، "كوكبنا جميل بشكل مذهل.. نرى أيضا كم هو هش بشكل مذهل"، وأضاف "رأيت بعينى الآثار المريعة لتغير المناخ".

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لكن الرسالة القادمة من الفضاء كانت بالنسبة للوفود مصدر إلهاء لاقى هوى فى النفوس وسط مفاوضات تتقدم ببطء فى تناقض صارخ مع حماس نشطاء من جيل الشباب يتطلعون بشدة لرؤية خطوات تتسم بالجرأة.



رائد فضاء يتحدث لأنطونيو جوتيريش من الفضاء

ويوم الثلاثاء، قال الممثل الأمريكى هاريسون فورد المشهور بدوره فى سلسلة أفلام حرب النجوم فى فعالية على هامش الأحداث "الناس خائفون.. غاضبون.. ولهم الحق".

وكان بارميتانو يطفو فيما يبدو على ارتفاع بسيط فوق سطح كبسولة تتشابك فيها الكابلات والمعدات، وهو يوجه نداءه مقرونا بوصف مؤثر للمشهد المذهل ساعة شروق الشمس من المدار.

وقال "يجب أن نرفع رؤوسنا من الرمال... يجب أن ننظر إلى المشكلة كى نغيرها ونغير أنفسنا".