شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية واشتباك داخل مجلس النواب التركى بسبب بيع مصنع الدبابات لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجلس النواب التركى مشادات بين أعضاء حزبى العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطى أثناء جلسات مناقشة الميزانية لعام 2020 ، بعدما اجتمعت الجمعية العامة للمجلس برئاسة رئيس المجلس سريا سعدى بيلجيتش لمناقشة ميزانية وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة المالية لعام 2020.

وانتقد المتحدثون بحزب الشعوب المقراطى سياسة مكافحة الإرهاب التى تتبعها الدولة التركية، ليقوم نواب العدالة والتنمية بالرد عليهم ، ووفقا لوسائل إعلام تركية، شهدت جلسة الجمعية العامة لمجلس النواب التركى أثناء مناقشة الميزانية حالة من التوتر بسبب ذكر موضوع بيع مصنع الدبابات التركى لقطر .

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وأضاف النائب عن حزب الشعب الديمقراطى سليمان بلبل:" سوف نحاسبكم على بيع المصنع للقطريين". ليقوم أعضاء العدالة والتنمية بعد ذلك بالرد عليه وحدوث حالة من المشادات والصراخ المتبادل ووصلت حدة النقاش للتدافع بالأيدي حتى تدخل رئيس مجموعة المجلس.

وقال سليمان بلبل نائب حزب الشعب الجمهورى:" تبرعتم بمصنع الدبابات لقطر. ماتسمونه بالتخصيص هو حرام، وسرقة، تسرقون حق الشعب وتتبرعون به لمؤيديكم".

وأضاف نائب الشعوب الديمقراطى بمحافظة موش منصور أيشيك:" إذا كان هذا المجلس هو من أسس تركيا فينبغى عليه حل مشكلة الأكراد التى التى استمرت لقرن ، والإ فإن الدولة لن تصل لأى مكان بهذه الميزانيات التى تدعى بمزانية الحرب". مذكراً أن الشعبين قد أسسوا الدولة التركية معاً.