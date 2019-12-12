تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى أمير قطر منزل فخم فى مدينة غرناطة الإسبانية بقيمة 17 مليون دولار، حيث يشغل مساحة قدرها 7 آلاف متر مربع. فيما تتواصل معاناة أحياء كاملة في العاصمة القطرية من اختفاء خدمات الصرف الصحي، مع تفاقم شكاوى عديدة من المواطنين القطريين، ومنهم الموظفين المتقاعدين من ضعف المستحقات المالية التي يحصلون عليها ، وبما يدفعهم للشكوى أمام أبواب المسئولين دون جدوى. Advertisements

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