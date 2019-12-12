حريق محدود في مركب نيلي بالعجوزة بسبب "لمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، على حريق محدود نشب في مركب نيلي بالعجوزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب بمنطقة الكيت كات.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وأمكن السيطرة على الحريق سريعا.

تبين بالفحص أن المركب قيد الصيانة، ويرجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في "لمبة"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.