"نخلة" تتسبب في أول ضحية للطقس السيء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الخميس، سقطت عليه نخلة في أثناء سيره بالشارع بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم العياط، إشارة من شرطة النجدة بوفاة طفل سقطت عليه نخلة يقرية "كفر بركات".

التحريات الأولية أشارت إلى أنه أثناء سير "عبد الله.ي"، طالب بالصف الثاني الإبتدائي، بالطريق بهد انتهاء اليوم الدراسي، سقطت عليه نخلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.