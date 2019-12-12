ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و151 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة للمرور عن طريق حملاتها المرورية، بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 الساعة الماضية عن ضبط 5519 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1886 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 221 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 10 دراجة نارية مخالفة، 40 مخالفة شروط الترخيص، 155 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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