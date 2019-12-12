برشاش وذخيرة حية.. الأمن العام يضبط تاجر أسلحة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسماعيلية القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر. وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا "سلاح بدون ترخيص، سلاح أبيض، سرقة" لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبحوزته "رشاش عيار 9مم، 40 طلقة خرطوش عيار 12مم. وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الاتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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