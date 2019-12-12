محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس عادل زكي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، التعامل مع مياه الأمطار التي تعرضت لها المنطقة اليوم.
وتواجد صابر، وفق بيان، في الشوارع لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع وانتظام الحركة المرورية، مع التأكيد على انتظام حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
وأكد نائب المنطقة الشرقية، على رؤساء الأحياء ومسؤولي المربعات ضرورة التواجد بالشارع في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس صرف القاهرة ونائب المنطقة الشرقية يتابعان شفط مياه الأمطار من الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.