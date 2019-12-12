رئيس صرف القاهرة ونائب المنطقة الشرقية يتابعان شفط مياه الأمطار من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس عادل زكي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، التعامل مع مياه الأمطار التي تعرضت لها المنطقة اليوم.

وتواجد صابر، وفق بيان، في الشوارع لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع وانتظام الحركة المرورية، مع التأكيد على انتظام حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأكد نائب المنطقة الشرقية، على رؤساء الأحياء ومسؤولي المربعات ضرورة التواجد بالشارع في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.