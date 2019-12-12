بسبب مياه الأمطار.. محافظ الجيزة يجازي مسؤولي النظافة بحي جنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

قرر أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة مسؤولي النظافة بحي جنوب؛ للتراخي في أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة.

جاء ذلك أثناء جولة للمحافظ اليوم الخميس، لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من على المحاور والطرق الرئيسية والأنفاق والكباري بالتزامن مع هطول الأمطار، حيث تابع المحافظ أعمال شفط وإزالة آثار الأمطار بأحياء جنوب وشمال الجيزة والدقي والعجوزة والهرم والطالبية للتأكد من عدم تأثير مياه الأمطار على الحركة المرورية ومتابعة أعمال توزيع المعدات على المناطق الحيوية.

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بشفط أي آثار للأمطار بنفق اللبيني وعدم مغادرة النفق قبل إنهاء الأعمال، وأكد ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي تجمعات مياه وإزالة أي بؤر على الفور وخاصة المحاور والطرق الرئيسية.

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وقال محافظ الجيزة، إن هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال الشفط، وتم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالتواجد الميداني طوال اليوم والتوجه السريع نحو أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.

وأكد راشد رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك إليها.

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