أخبار مصر | تكليف الأطباء: الإعلان عن المسار التدريبي ومسوغات التعيين على الموقع الإلكتروني.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكليف الأطباء: الإعلان عن المسار التدريبي ومسوغات التعيين على الموقع الإلكتروني.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ومدير إدارة التكليف، أنه فور الانتهاء من اعتماد قرار تكليف الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن المسار التدريبي للأطباء ومسوغات التعيين المطلوبة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الزمالة المصرية، مضيفة أنه ستكون هناك لجنة فرعية ممثلة لبرنامج الزمالة في كل محافظة، يستلم بها الطبيب، وتضم ممثلًا عن إدارة شئون مقدمي الخدمة الطبية، لافتةً إلى أن نظام التوزيع سيكون مركزيًا من خلال الزمالة وليس المديرية، وسيتم إيضاحه عن طريق الموقع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اليوم التعريفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان ممثلة في الزمالة المصرية، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأطباء الدفعة التكميلية لحركة سبتمبر ٢٠١٩، وذلك صباح اليوم الخميس، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا" للتعريف بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، وفي إطار التواصل الدائم والفعال مع الأطباء.

وأضافت أنه فيما يخص نيابة الجامعة، يستطيع الطبيب بعد الانتهاء من مدة النيابة أن يلتحق بالزمالة، حيث إنه سيستلم تكليفه بوزارة الصحة ويعود مرة أخرى بعد إنهاء فترة النيابة لإلحاقه ببرنامج الزمالة، وفيما يخص توزيع مستشفيات الشرطة والجيش يتم الاستلام بهما وسيتم احتساب المدة التي قضاها الطبيب بتلك المستشفيات في نفس تخصصه ضمن برنامج الزمالة.

واستعرض الدكتور عماد ساويرس، رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية خطوات ونظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، حيث سيتم تعريف الأطباء بشكل عام على التخصصات ثم التعريف بكل تخصص على حدة ويشمل النظام الدوري للأطباء في المستشفيات والوحدات واكتساب المهارات المختلفة، موضحًا أن التدريب سيكون بنظام الساعات المعتمدة والتي سيتم توزيعها بين أيام التدريب في كل من العيادة، والمستشفى، والعمليات والاجتماعات والأنشطة التعليمية، وسيقوم المُدرب بكتابة تقرير عن المتدرب ببرنامج الزمالة المصرية أثناء متابعة العملية التعليمية، كما سيشرف متخصص من الزمالة ومن المجلس العلمي الخاص بكل تخصص طبي على العملية التعليمية والأطباء من خلال زيارة دورية للمستشفيات كما سيقوم بالاستماع إلى مقترحات الأطباء، وحل أى مشكلات قد تواجههم.

كما قام عدد من الأطباء بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم عن البرنامج التدريبي الجديد، وأجاب عليها الدكتور مجدي الصيرفي، والدكتورة سحر حلمي، مؤكدين حرصهم على التواصل الدائم مع كافة الأطباء لإيضاح الأمور كافة والإجابة عن أي استفسارات.