أخبار مصر | نقيب الأطباء يشيد بسرعة استجابة الصحة: متفائل بما يحدث ببرنامج الزمالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الأطباء يشيد بسرعة استجابة الصحة: متفائل بما يحدث ببرنامج الزمالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعوة النقابة لحضور هذا اليوم التعريفي ببرنامج الزمالة المصرية، كما وجه الشكر للوزيرة على سرعة الاستجابة لعدد من مطالب نقابة الأطباء بخصوص نظام التدريب الجديد.

وأوضح "خيري"، أنه يقع على عاتق كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والزمالة المصرية معًا، مسئولية كبيرة تجاه الأطباء وحل ما يواجههم من تحديات بالنظام الجديد، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي في نظام التدريب الجديد هو ضمان مستوى وأماكن التدريب للأطباء، قائلًا "أنا متفائل جدًا بما يحدث ببرنامج الزمالة"، وبنصح شباب الأطباء بضرورة الاهتمام بجودة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، تزامنًا مع تلقيهم البرامج التدريبية".

جاء ذلك خلال اليوم التعريفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان ممثلة في الزمالة المصرية، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأطباء الدفعة التكميلية لحركة سبتمبر ٢٠١٩، وذلك صباح اليوم الخميس، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا" للتعريف بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، وفي إطار التواصل الدائم والفعال مع الأطباء.