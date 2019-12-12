أخبار مصر | حواس يحكي أسرار الأهرامات وأبو الهول لأشهر مغني اسكتلندي وعارضة أزياء في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس يحكي أسرار الأهرامات وأبو الهول لأشهر مغني اسكتلندي وعارضة أزياء في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قابل عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أمام تمثال أبو الهول، الفنان العالمي "كالفين هاريس" وهو مغني وكاتب اغاني اسكتلندي ودي جي.

كما قابل "حواس" عارضة الأزياء العالمية "أدريانا فرانشيسكا ليما" وهي من أصول برازيلية؛ وأشتهرت كأحدى عارضات "فيكتورياز سيكرت" للملابس الداخلية النسائية منذ عام 2000.

وأكد "حواس" لهم أن أبو الهول صخره صماء؛ وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني.

وأشار إلى أن تلك الادعاءات التي تقول ان هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

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وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، وتحدث عن أوبرا "توت عنخ آمون"؛ التي سوف تعرض في أفتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لإكتشاف مقبره توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.

وأضاف حواس أن أهم كشف في القرن ٢١ هو أكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، أن الاكتشافات الاثرية التي تقوم بها وزارة الاثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.

وأشار "حواس" إلى أن شهر فبراير ٢٠٢٠ سيعرف العالم أجمع كيف مات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون من خلال المشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير.

الجدير بالذكر أن كالفين هاريس (ولد بإسم آدم ريتشارد وايلز في 17 يناير 1984) هو مغني وكاتب اغاني اسكتلندي و دي جي، وحققت بعض اغنياته الفردية "مقبول في الثمانينات" و"بنات"، مراكز ضمن العشرة الأوائل في سنة 2009، وشهرة كالفين العالمية بدأت تتشكل شيئا فشيئا بعد إصداره لألبومه الثالث تحت اسم "ثمانية عشر شهرا " (بالإنجليزية: 18months)في سنة 2012، واستمرت موجة كالفين هاريس لتحطيم الأرقام القياسية ليصبح أول مغني تحتل له ثمانية أغاني أطلقت من نفس الألبوم المراتب العشرة الأولي في الترتيب البريطاني متغلبا بذالك علي مايكل جاكسون.

أما أدريانا فرانشيسكا ليما عارضة أزياء برازيلية اشتهرت كإحدى عارضات "فيكتورياز سيكرت" للملابس الداخلية النسائية منذ عام 2000 كما عملت لصالح شركة ميبي لين لمستحضرات التجميل من 2003 إلى 2009. في سن ال 15، حصلت ليما على المركز الأول في مسابقة فورد لعارضات الازياء البرازيلية واحتلت المركز الثاني في العام التالي في مسابقة فورد العالمية لعارضات الأزياء قبل التوقيع لوكالة إليت في مدينة نيويورك