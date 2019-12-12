أخبار مصر | الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. حوار حول منتدى أسوان السلام والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. حوار حول منتدى أسوان السلام والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، انطلاق فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان(عاصمة الشباب الأفريقي)، والذي افتتح فعالياته الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

ويتحدث عن أهمية المنتدى الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، ومحمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

واستمر المؤتمر لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

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كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم، والذي تنطلق فعالياته السبت المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشرم الشيخ؛ حيث يحظى المنتدى بمتابعة كبيرة من المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.

وتستضيف الفقرة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.