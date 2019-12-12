مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الموزمبيقي وإغلاق بعض الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الموزمبيقي وإغلاق بعض الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

"مكنش ليه كلام مع الجيران، مراته محترمة عمرنا ما شُفنا منها العيب، قبل الجريمة بيومين كان شايل بنته وواقف في الشارع، كان محجوز في المستشفى بسبب إدمانه للمخدرات وخرج من حوالي 6 شهور، أولاده شافوه وهو بيقتل أمهم.. صرخوا يستغيثوا بالجيران بعد خوفهم من المنظر، فوجئنا بالشرطة في الشارع بعد الجريمة وقال إنه قتلها لشكه في نسب ابنته، لكن الست كانت متربية وفي حالها تحملت إدمانه للمخدرات".. بهذه العبارات روى جيران المتهم بقتل زوجته لشكه في نسب ابنته الصغيرة ببولاق الدكرور، ما يعرفوه عنه لقلة تعامله مع جيرانه.

فتحت نيابة بولاق ابو العلا التحقيق مع صاحب مخبز، بتجميع 14 بطاقة تموينية للاستيلاء على أموال الدعم، وقررت حجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

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نفى مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول قيام المتهم بقتل زوجته بـ 8 طعنات بمنطقة بولاق الدكرور، بقتلها لشكه في سلوكها، بعد إنجابها طفلة رضيعة بعد 11 سنة زواج.

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس مسجل فى اتهامه بسرقة شقة سكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق السويس الزعفرانة، بعد تحسن الأحوال الجوية.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جايمو باسيليو مونتيرو وزير داخليةـ جمهـورية موزمبيق الذى يقوم بزيارة البلاد لحضور فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى أفريقيا.