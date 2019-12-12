مصر | الإدارية العليا تعاقب طالبة بطب الزقازيق لعدم إيداعها مستندات هامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تعاقب طالبة بطب الزقازيق لعدم إيداعها مستندات هامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، معاقبة طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إيداع مستندات، كما قررت اعتبار طعنها التى أقامته لوقف إعلان نتيجتها بالفرقة الخامسة، كأنه لم يكن.
أقامت الطعن طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها في مادتي الباطنة العامة وطب الأطفال في العام الدراسى2017.
وكانت المحكمة قضت بجلسة سابقة بوقف الطعن جزئيًا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطالبة ما أمرت به المحكمة، ولم تطلب تعجيل وقف الطعن، مما جعل المحكمة تقضي بعدم اعتبار الطعن كأنه لم يكن.
وأكدت المحكمة إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
أقامت الطعن طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها في مادتي الباطنة العامة وطب الأطفال في العام الدراسى2017.
وكانت المحكمة قضت بجلسة سابقة بوقف الطعن جزئيًا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطالبة ما أمرت به المحكمة، ولم تطلب تعجيل وقف الطعن، مما جعل المحكمة تقضي بعدم اعتبار الطعن كأنه لم يكن.
وأكدت المحكمة إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.