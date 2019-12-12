مصر | "14 بطاقة تموين".. حجز متهم لاستيلائه على أموال الدعم ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "14 بطاقة تموين".. حجز متهم لاستيلائه على أموال الدعم ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة بولاق ابو العلا التحقيق مع صاحب مخبز، بتجميع 14 بطاقة تموينية للاستيلاء على أموال الدعم، وقررت حجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط إ ع، 22 سنة، مسئول عن كشك توزيع خبز بلدي مدعم كائن بدائرة قسم بولاق أبو العلا بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على نقاط الخبز عن طريق ماكينة صرف خبز غير مخصصة له لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، 14 بطاقة تموينية.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.