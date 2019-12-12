مصر | تسليم عامل هارب من غرامة مليون ونصف جنيه لـ"السجون"

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أمرت نيابة منشأه ناصر بتسليم متهم هارب من أحكام بغرامات تقدر بمليون ونصف جنيه إلى مصلحة السجون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط "عماد. م. ع"، 53 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 حكم غرامة "مبان"، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليونا وخمسمئة وثلاثين ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.