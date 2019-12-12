شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الغربية» يعتمد الحيز العمراني لـ3 عزب بمركزي السنطة والمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة على اعتماد الحيز العمراني لعزبة البحر التابعة لقرية بلاي، وعزبة البواجرية مركز السنطة، وعزبة عزيز بالمحلة الكبرى.

Advertisements

كما وافق المجلس، في جلسته اليوم الخميس، على مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الخدمية (محطة رفع للصرف الصحي على مساحة 400م2 بزمام قرية فرسيس مركز زفتي لخدمة أهالي كفر الزيتون لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي تبرع من أحد مواطني القرية - إحلال وتجديد دورة مياه مسجد عزبة كريم التابعة لمنشأة الجنيدي مركز طنطا بمساحة 34.5م2 - قبول تبرع أحد المواطنين بمساحة قيراط و15 سهم بناحية عزبة صالح منشأة الأوقاف مركز طنطا لإقامة محطة صرف صحى عليها).

وكذا قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 350م2 لإقامة دار مناسبات ومجمع خدمات عليها، بعزبة ركيته التابعة لقرية الرياض مركز زفتي.

وفي نهاية الجلسة، أكد محافظ الغربية أن هذه الموافقات تأتي في الصالح العام للمواطنين بقرى وعزب المحافظة وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.