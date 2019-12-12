شكرا لقرائتكم خبر عن «أبومازن» يصل شرم الشيخ غدًا لحضور افتتاح منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

واعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن «لقاء قمة سيجمع السيسي وأبومازن في لحظة تاريخية تشهد خلالها العلاقة الثنائية بين البلدين نهضة متميزة وغير مسبوقة، يجسدها التشاور والتعاون المشترك تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما وخاصة مؤازرة دولة فلسطين للشقيقة مصر في حربها ضد الإرهاب، ودعم جمهورية مصر العربية المستمر والثابت للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وحقوقه غير القابلة للتصرف حتى نيل حريته وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأوضح السفير الفلسطيني أن أبومازن حريص على تلبية دعوة شقيقه الرئيس السيسي بالمشاركة للعام الثالث على التوالي في منتدى شباب العالم إيماناً بأهمية هذا الحدث على المستوى الدولي والذي يكّرس دور جمهورية مصر العربية كدولة محورية وذات تأثير استراتيجي بعيد المدى، مؤكداً أن اهتمام العالم بمنتدى الشباب خير مثال لصوابية الرؤية المصرية بالاهتمام بالشباب وإشراكهم في مراكز صنع القرار والأخذ بتوصياتهم وأفكارهم وتضمينها ضمن الخطط الاستراتيجية الآنية والمستقبلية للدولة.