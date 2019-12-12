شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوزير البترول ووفد البرلمان بحقل «ظهر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حقل ظهر، وقدم شرحًا حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت في تحقيق هذه الإنجازات، والتي تتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية.

وقال «الملا» إن الحقل حقق أرقامًا قياسية، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية حاليًا حوالى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية، كما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير.

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وأضاف «الملا» أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأربع سنوات الماضية، موضحاً أوجه الانفاق الرئيسية الجارى العمل عليها لتفعيل استراتيجية الوزارة والتى تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، فضلاً عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت، وكذلك التوسع في تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.

من جهته، أشاد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة للاقتصاد المصرى والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية في تحقيق خطط التنمية بالدولة.

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

زيارة وزير البترول ووفد من البرلمان لحقل ظهر

وزير البترول وأعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان مع العاملين بحقل ظهر