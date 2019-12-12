شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية ومقرها الإداري في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لعدم الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

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وأصدر الوزير قرارا بإغلاق الكيانات الوهمية استجابة لشكوى تفيد بقيام بعض المدرسين بالمعهد الفني التجارى بطنطا بإعطاء دروس خصوصية في عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية، بالمخالفة للقواعد التي تقرها وزارة التعليم العالي، وتم مخاطبة محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بالمعهد الفني التجاري بطنطا.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.

من جانب آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور أحمد رجب محمد على عميداً لكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور أسامة السيد مصطفى الحجري عميداً لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.