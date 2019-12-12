شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف الإسكندرية» تؤكد ملكية «الزراعة» لـ14 ألف متر بكينج مريوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أوائل 1962، أسند جورج ارستيدي كوراكيس، إلى محمد عبدالمنعم صادق، ملكية أرض فضاء مُقام على أجزاء منها فيلا دورين من الجهة القبلية، ومُلحق للفيلا دورين من الجهة الشرقية، إلا أن عبدالعظيم ضرغام، نزع ملكية العقار، بزعم مديونية صدرت من الأخير، فأثار نزع الملكية صراعًا لا تزل آثاره موجودة حتى اليوم.

ظلّت الملكية حائرة بين أكثر من جهة، إلى أن صدر حكم من محكمة استئناف اسكندرية بملكية وزارة الزراعة لهذه الأرض، إذ قال الدكتور على حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن محكمة استئناف الإسكندرية قضت بأن الملكية ترجع لوزارة الزراعة، على مساحة 14 ألف متر مربع في منطقة الفيلات في كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية، وتصل قيمتها أكثر من 70 مليون جنيه.

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وأضاف «حزين»، في تصريح له، أن «قرار المحكمة استند إلى أن هذه المساحة تم تسجيلها لصالح وزارة الزراعة بالشهر العقاري وفقا لقرار سابق من الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، قرار الاستيلاء رقم 3382 لسنة 1998 بخضوع أملاك الأجانب لملكية الدولة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي الصادرة سنة 1961 ومنها القانون رقم 15 لسنة 1963، حيث كانت هذه المساحة ضمن مساحة أكبر مملوكة لورثة شارل داهان وجورج ارستيدي كوراكيس والذي ما زال السند القانونى في الأحكام التي صدرت لصالح الجهاز في إثبات ملكية هذه الأراضي».

قرار محكمة إستئناف الإسكندرية بوقف تنفيذ حكم نقل 14 ألف متر بكينج مريوط لورثة «ضرغام»

وأوضح رئيس الجهاز أن «هذا العقار والمساحة المحيطة به تم شراءها بموجب عقد بيع مؤرخ في 9/1/1973 من خلال مشروع برنامج الغذاء العالمى (الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة حالياً) بشراء العقار الكائن بناحية كينج مريوط قسم العامرية محافظة الإسكندرية بحوض برنجى وكينج مريوط نمرة 3 قسم رابع والبالغ مساحتها ما يعادل 7500م²، وهو عبارة عن أرض فضاء مقام على أجزاء منها فيلا دورين من الجهة القبلية وملحق للفيلا دورين من الجهة الشرقية، وتم هذا الشراء من محمد عبدالمنعم صادق محمود والذي آلت إليه الملكية بالشراء من جورج ارستيدى كوتراكيس بموجب العقد المؤرخ في 1/2/1962 وقد قام مشروع الغذاء العالمى بالحصول على حكم بصحة ونفاذ عقود البيع وتم تسجيل الأحكام الصادرة بصحة ونفاذ العقود وإشهارها برقم 3707 لسنة 1981 شهر عقارى إسكندرية».

قرار الاستيلاء على الأرض

وأضاف أن «البيروقراطية تسببت في شراء الأرض مرتين، الأولى عام 1973، والثانية من الإصلاح الزراعي بعد صدور قرار الاستيلاء من قبل الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق، وذلك بعقد موثق وقرار من مجلس إدارة الإصلاح الزراعي، وأصبحت الفيلا رسميا ملكا للدولة، وتمكنت الوزارة من وقف تنفيذ أحكام سابقة بملكية الأرض مرتين، وصيغة إيقاف التنفيذ في المرتين لا تزال موجودة في تنفيذ الأحكام بالإسكندرية».