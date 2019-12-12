شكرا لقرائتكم خبر عن فوز محمد كمال مديرًا لمعهد البحوث والدراسات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي بالألكسو حول مشاركة اللجنة في اجتماعات المجلس التنفيذي الدورة العادية الــ112 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» التي عقدت بمقر المنظمة العربية بتونس.

وأشار التقرير إلى قرار المجلس بالموافقة على تعيين الدكتور محمد مصطفى كمال أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة مديرا لمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وانضمام أعضاء جدد بالمجلس التنفيذي كممثلين لأربعة دول هي: فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، بالإضافة إلى استعراض نشاط المنظمة فيما بين دورتي المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الــ24 للمؤتمر العام، والدورة الــ111 للمجلس التنفيذي، فضلاً عن عرض مشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمة للأعوام (2023- 2028)، وعرض مشروع البرنامج والميزانية للدورة المالية لعامي (2021-2022)، وعرض مشروع دراسة لتطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفى للألكسو.

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وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تقوم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بتنفيذ ورشة عمل للعاملين باللجان الوطنية العربية للتدريب على إنشاء المنصة التفاعلية لأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خلال النصف الأول من عام 2020 بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات منها: إعادة فتح باب الترشح لوظيفة مدير إدارة التربية بدرجة مدير أول فئة ثانية اعتبارا من 1 يناير 2020، كما تقرر أن تعقد الدورة العادية للمجلس التنفيذي الــ113 في مقر المنظمة بتونس وذلك يومي 15-16 إبريل 2020، وأن تعقد الدورة العادية الخامسة والعشرين للمؤتمر العام بتونس يوم 18 أبريل 2020 .

وعلى هامش الاجتماع أشاد أعضاء المجلس بجهود اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في تنظيم فعاليات الدورة الأولى لأولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي، والتي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 3-6 ديسمبر الجاري بمقر اللجنة، وتلبية دعوة المنظمة العربية بموافقة جمهورية مصر العربية على استضافة أعمال المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، والمقرر عقده خلال الفترة من 23-25 ديسمبر الجاري بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.