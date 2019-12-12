شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يزور المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المركز الثقافي الأفريقي الجديد بمتحف النيل بأسوان لمتابعة الانتهاء من تجهيزات المركز والاستعداد لافتتاحه خلال الفتره القادمه.

رافق الوزير خلال الجوله المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان والمهندس جمال صالح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانه والمهندس محمد على الشروني وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، والمهندسه إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان.

وأبدى الوزير إعجابه بالمركز الثقافي الأفريقي واحتضانه لمقتنيات الدول الأفريقية المختلفه التي أثرت المركز بتراثها وحضارتها، معربا عن أمله في اهتمام الدول الأفريقية الأخرى بالمركز وارسال بعض مقتنياتهم للمركز ليمثل القارة الأفريقيه بأكملها داخل محافظة أسوان، حيث وجه وزير الموارد المائية والري باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل، والتي تزيد مساحتها عن (800) متر مربع لإنشاء هذا المركز الثقافي الإفريقي، حيث جرى التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير.

ويحوي المركز بعض المقتنيات التي تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهي الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزه لكل دوله وأهم معالمها وفي هذا الإطار تم إنتاج فيلم عن كل دوله، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لعدد (2500) فرداً ويقع خلفه خزان أسوان والذي تم إضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعي في إنشاء المسرح بالمواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذي من المقرر إستغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والإستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية.

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كما يسهم وجود المركز في موقعه المتميز في إضافة بعد جمالي ورونق حضاري للمنطقة تعمل على تفعيل الخريطة السياحية للمحافظة.

و في ذات الإطار فقد تم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية، حيث تم تقسيم قارة أفريقيا إلى خمس قطاعات، وذلك تبعا للطبيعة الجغرافية والمناخية لكل إقليم، وهي (الشمال – الشرق – الغرب – الوسط – الجنوب)، بالاضافة إلى قطاع يصف أنهار القارة. وتتسم هذه اللوحات بإستخدام خلفية تعبيرية بألوان وأشكال إفريقيه للتعريف بطبيعة وبيئة كل إقليم بالإضافة إلى وضع صور تعريفية للعاصمة والعملة وأهم الأنهار والقبائل والمناطق السياحية لكل دولة على حدة.

كما تم تجهيز المركز بعدد من الشاشات التي تعمل باللمس في كل قاعة طبقا لأحدث تكنولوجيات نظم المعلومات حيث يقوم الزائرون بمشاهدة وتصفح خريطة تفاعلية لقارة أفريقيا، للتعرف على معلومات عن الدول، وكذلك مشاهدة أفلام وثائقية مترجمة لثلاث لغات هي: (العربية- الفرنسية – الإنجليزية)، وذلك لعدد (54) دولة افريقية تم إنتاجها جميعاً بوزارة الموارد المائية والري، وتم إذاعتها عبر أثير قنوات التليفزيون المصري خلال فاعليات بطولة الأمم الأفريقية والتي عقدت في مصر خلال عام 2019م.، وتوضح هذه الافلام الموقع الجغرافي لكل دولة والعاصمة وعدد السكان واللغة الرسمية والعادات والتقاليد والديانات وكذلك إجمالي الناتج المحلي وأهم الصناعات والأماكن السياحية بالاضافة إلى أهم أحواض الأنهار .

و جدير بالذكر أن قاعة المكتبة الوثائقية ومركز المعلومات الملحقه بالمركز تحتوي على العديد من الكتب والوثائق والمستندات التاريخية الهامة عن دول قارة أفريقيا، والتي تمثل ثقافات الشعوب الأفريقية، وتم ربطها الكترونياً بالمكتبة المركزية بوزارة الموارد المائية والري.

كما يوجد بالمركز ركن متحفي بالدور الأرضي يضم العديد من المقتنيات الأثرية تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط ،ويتكون الركن المتحفي بالدور الأرضي من جناحين هما (جناح إداري) و(جناح متحفي)، ويحتوي المركز إجمالاً على (البهو الرئيسي – قاعة العرض السينمائي للأفلام الوثائقية – غرفة تحكم – قاعة إجتماعات – مكاتب إدارية ـ جناح العرض المتحفي)، وتبلغ مساحة أرض المركز (35) فدان.

و يوجد داخل المركز غابة أفريقيا، وهى نموذج مصغر للغابات والأحراش الأفريقية بما فيها من حيوانات وطيور ونباتات تمثل طبيعة الحياة الموجودة في الغابات الأفريقية، كما تشتمل قاعة النيل على شرح للعديد من الإنشاءات الهندسية على نهر النيل، كما يضم المركز أيضاً قاعة تفاعلية للأطفال لزيادة الوعي عن أهمية المحافظة على النيل من التلوث ومشروعات الوزارة والعلاقات بين دول حوض النيل.

وزير الري يزور المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان

وزير الري يزور المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان