شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي بالقاهرة يتفقد مشروع خفض المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، الخيمس، معبد كوم أمبو بأسوان، لتفقد مشروع سحب المياه الجوفية أسفل المعبد، على هامش تواجده في أسوان للمشاركة في منتدى السلام والتنمية المستدامين.

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وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، في تصريحات صحفية، إن السفير الأمريكى أشاد بمشروع خفض المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو والذى يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهو المشروع الثانى بعد مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن المشروع يأتى بتمويل يصل إلى 8،8 مليون دولار، ويعد من أهم المشروعات التي نفذتها الوكالة الأمريكية للحفاظ على الآثار المصرية.

وأشار مدير عام آثار أسوان والنوبة إلى أن السفير الأمريكى زار معبد فيله بمدينة أسوان، وأعرب عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن مشروع خفض المياه الجوفية أسفل معبد كوم أمبو بدأ العمل فيه خلال شهر أغسطس من عام 2017 واستمر حتى مارس 2019، واستهدف عمل غرف عميقة حول المعبد يصل عمقها 12 مترا بالتل الأثرى الخارجى، كما تم عمل دراسات قبل بدء المشروع، وهناك تجارب الضخ التجريبى ورصد مدى صلاحية المياه ومنسوبها، كما أن هناك فترة عمل صيانة بعد انتهاء المشروع لتدريب العمال لرصد تثبيت منسوب المياه الجوفية عند مستوى محدد.