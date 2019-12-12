شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منطقة الترفيه «Freedom.e» بمقر انعقاد منتدى الشباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت، الخميس، منطقة الترفيه المعروفة بـFreedom.e في مقر انعقاد منتدى الشباب العالم الذي من المقرر أن ينطلق في نسخته الثالثة، السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات منطقة الترفيه المعروفة بـFreedom.e للعام الثاني على التوالي، حيث تضم العديد من الأنشطة الترفيهية والمواكبة لثورة التكنولوجيا الحديثة والتي جذبت مختلف شباب العالم خلال منتدى شباب العالم العام الماضي، كما اختتم، الخميس، بفعالية شجرة الكريسماس احتفالًا بقرب أعياد ميلاد السيد المسيح.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، حيث تقيم إدارة مسرح شباب العالم ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضي في فعاليات المسرح، كأحد فعاليات منتدى شباب العالم.

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ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات دول مختلفة مثل روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك، حيث أعربوا عن رغبتهم في تقديم عمل فني متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى في نسخته الثانية هذا العام 2019.

ويأتي ذلك تلبية لرغبة هذه المجموعة في إعادة لم الشمل مرة أخرى، خاصة بعد ما حظوا به من حفاوة استقبال، ومشاركتهم المميزة في فعاليات المسرح في نسخته الأولى سواء بالغناء أو العزف في عروض المسرح المختلفة.

ووفقًا لأجندة المنتدى، تبدأ عروض مسرح شباب العالم المختلفة على مدار يومي 15- 16 ديسمبر.

وكانت إدارة المنتدى قد أعلنت عن شعار المسرح هذا العام، وهو «الفنون.. إحياءً للإنسانية Art.. Reviving Humanity». وسينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المقدمة على مدار أيام المنتدى.