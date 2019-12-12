شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس السنغال ومدبولي و«شاكر» بمجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بمرافقة الرئيس السنغالى، ماكى سال، بجولة في مجمع «بنبان» لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى «السلام والتنمية المستدامة في افريقيا»، والذي يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضر جولة التفقد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي قدم عرضًا وافيًا عن المشروع.

في بداية جولته بالمجمع، أكد رئيس الوزراء الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، بما يلبي كافة الاحتياجات التنموية والخدمية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة على التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وإقامة المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية، لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا ما يتعلق بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات.

وأشاد الرئيس السنغالي بالمشروع، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى في هذا القطاع.

واستمع الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء إلى شرح من وزير الكهرباء، حول مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية، حيث تمت الاشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في الإنتهاء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية PV على مستوى العالم، حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية في مكان واحد (بنبان بالقرب من مدينة أسوان) بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، وذلك بالتعاون مع 32 مستثمرا، وباستثمارات تبلغ نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، وتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال هذا العام 2019، ومنح البنك الدولى هذا المشروع لقب «أفضل مشروع» لعام 2019، لما للمشروع من اسهامات كبيرة في توفير 700 ألف طن وفر سنوي للوقود، ومنع انبعاثات ن ثاني أكسيد الكربون.

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وأوضح الدكتور محمد شاكر أنه تم ربط وتوصيل محطات الطاقة الشمسية من المشروع بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات بمحطات المحولات بنبان ١و٢و٣و٤ جهد ٢٢٠/٢٢ ك.ف، كما نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في الإنتهاء من إنشاء وتشغيل ٤ محطات محولات سعة ٣×١٧٥ م. ف. أ للمحطة الواحدة جهد ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك.ف، وكذلك تم الإنتهاء من جميع الخطوط جهد ٢٢٠ لربط محطات المحولات الأربعة بعضها البعض وكذلك ربطها بالشبكة الموحدة جهد ٢٢٠ ك.ف.

وأشار الوزير إلى أن أطوال الخطوط والكابلات الهوائية التي تم إنشاؤها لربط محطات التوليد بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى نحو 1000 كم، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم إنشاء الخط الكهربائى المزدوج الدائرة رباعى الموصل نجع حمادى الصناعية/بنبان S3 الشمسية بطول يصل إلى حوالى 195 كم، بهدف تفريغ القدرة المولدة من مجمع الطاقة الشمسية في بنبان على جهد 500 كيلوفولت، بقيمة استثمارية بلغت نحو 1.65 مليار جنيه، كما أنه يتم إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء المحطات بمنطقة بنبان، بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنيه لمراقبة وتشغيل الـ1465 ميجاوات المتولدة من المجمع.

وساهم مشروع الطاقة الشمسية في بنبان في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقري والمراكز المجاورة، بل توجد عمالة من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد العمالة نحو 10 آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما أهل تلك العمالة المدربة لأن تكون متميزة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية، حيث تم افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في المدرسة الثانوية الصناعية بقرية بنبان.

جدير بالذكر أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 95 جيجاوات حيث إن أطلس الرياح يوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 40 جيجاوات، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج قدرات تصل إلى 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وتطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العرض إلى الجهود المبذولة لتطوير شبكة الكهرباء، فضلا عن حوافز الاستثمار التي يتم منحها للقطاع الخاص لتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مجال الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.