شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى: متفائل بالسوق العقارية في 2020.. ومبادرة «المركزي» ستُنعش المبيعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «طلعت مصطفى» القابضة، إن وزارة العدل تقوم بكامل دورها في رفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري وتحسين جودة تقديم الخدمات إلى المواطنين.

وأضاف «مصطفى» في تصريحات صحفية خلال افتتاح مكتب التوثيق والشهر العقاري بمدينة الرحاب، الخميس، حول الجدل الحالي بشأن نقل تبعية مكاتب الشهر العقاري من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط، أنه «ليس طرفًا في النقاش»، مشيرًا إلى أن «وزارة العدل لديها خطة للتطوير».

وحول رؤيته لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بقيمة ٥٠ مليار جنيه، قال رجل الأعمال إنها «مبادرة إيجابية وستخدم فئة عريضة من المستهلكين من شرائح الطبقة المتوسطة، وتساعدهم في تلبية طموحاتهم في الحصول على وحدة سكنية، مؤكدًا أن «هذه المبادرات وغيرها من التغيرات الرئيسية، التي تشهدها السوق العقارية حاليًا، وتسهم بشكل كبير في تحقيق انتعاشة قوية للمبيعات العام المقبل.. ونحن أكثر تفاؤلًا بالسوق خلال ٢٠٢٠، ونتوقع أداءً قويًا».