شكرا لقرائتكم خبر عن تراكم مياه الأمطار في شوارع العبور وجهاز المدينة يدفع بسيارات شفط المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية تراكما لمياه الأمطار في الشوارع الرئيسية وفي الأنفاق الخاصة بالسيارات والخاصة للمشاة، وذلك في نهار الخميس بالتزامن مع موجة الأمطار والطقس السيئ، وتواجد شفاطات سحب المياه من الشوارع الرئيسية بالمدينة، مما أعاق السير نسبيا في بعض الشوارع خاصة المناطق الخاضعة للصيانة في الحي السادس والسابع.

وشهد مدخل المدينة تراكما للمياه التي أعاقت حالة المرور في الصباح ولكن فور انتهاء الأمطار عادت حركة المرور لطبيعتها، بينما سارع جهاز المدينة بإرسال سيارات لشفط مياه الأمطار التي تركزت في الشارع الرئيسي لمدينة العبور، وشارع الشباب، والحي السادس، والمنطقة المحيطة بمحطة الأتوبيس الرئيسية بالمدينة التي شهدت حالة انتظام للسيارات وفق ما أكده عدد من السائقين العاملين بالمحطة لـ«المصري اليوم»، حيث أشاروا إلى أن الحركة لم تتأثر بسبب الأمطار ولكن قد يتأخر انطلاق أو وصول الحافلة، ولكن بعد توقف الأمطار عادت الحركة لطبيعتها.

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صاحبت سقوط الأمطار رياح شديدة بالمدنية وسحب كثيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربي عن بعض المناطق بالمدينة لأقل من الساعة وعادت مرة أخرى لطبيعتها.

وفي تمام الساعة العاشرة والنص شهدت الشوارع تواجدا للكثير من طلاب المدارس، وفي تمام الساعة الثانية عشرة شهدت المدينة انتشارا للحافلات التابعة للمدارس حيث أكد عدد منهم لـ«المصري اليوم» أن نسب الحضور بالمدارس كانت ضعيفة اليوم الخميس، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ، فيما أكدت سحر حسن إحدى المدرسات بمدرسة حكومية داخل المدينة أن الكثير من أولياء الأمور حرصوا على خروج أبنائهم قبل موعد نهاية اليوم الدراسي الأصلي بسبب حالة الطقس السيئ.

يذكر أن بيان هيئة الأرصاد أشار إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

من جانبه، صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأن هناك استعدادا لموجة الأمطار من أمس الأربعاء، لتجنب تكرار ما حدث في حالة تساقط الأمطار التي شهدتها العبور منذ أشهر، حيث تم توزيع 8 شفاطات للمياه في مناطق تجمع المياه بالمدينة من السابعة صباحا، بالإضافة إلى تسليك بلاعات الصرف الصحي وغيرها، فضلا عن تواجد سيارات الطوارئ على مدار الساعة بالتواصل مع غرفة طوارئ التي وضعت عددا من الاستعدادات لحالات الطقس السيئ وتنسق مع هيئة الأرصاد لاستعداد في حالات سقوط الأمطار والطقس السيئ.