شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى ومساعد وزير العدل يفتتحان مقر الشهر العقاري بالرحاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ن المستشار محمد حسام عبدالرحيم، مكتب الشهر العقاري بمدينة الرحاب.

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يأتي افتتاح مكتب الشهر العقاري في إطار سعي وزارة العدل إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة للسكان بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن أهم ركيزتين في عمليات التطوير التي تقوم بها المجموعة لتقديم خدمة مميزة لعملائها، هما توفير الوقت والجهد على العملاء في الحصول على الخدمات الحكومية، كما هو الحال في الشهر العقاري والسجل المدني وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها السكان بصفة دائمة.

وقال هشام طلعت مصطفى إن المجموعة تحرص على توفير كل سبل الراحة لعملائها عن طريق تقديم خدمة حكومية مميزة ومريحة داخل المدن التابعة للمجموعة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تقوم بواجبها على الوجه الأمثل، وأن مكتب الشهر العقاري بمدينة الرحاب يضاهي مكاتب التوثيق بالخارج، ويقدم خدماته للمواطنين في سرعة ويسر وعلى أعلى مستوى.