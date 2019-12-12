شكرا لقرائتكم خبر عن «كركديه» و«سوداني» و«سيلفي».. جولة الحكومة في شارع السوق بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش مشاركتهم في منتدى السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بأسوان، حاليًا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة في شارع السوق بأسوان، برفقة عدد من الوزراء وهم: الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

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ومع عدم وجود حراسة لافتة حول رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، اشترى مدبولي والوزراء المُنتجات التي يتميّز بها أهل أسوان، مثل: «الكركديه» و«الدوم» و«السوداني».

وفي أجواء غلّفتها الأُلفة والبهجة، أجرى مدبولي ووزراؤه حوارات مع الباعة في السوق، كما التقطوا صورًا «سيلفي» مع المواطنين المتواجدين في السوق.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة في مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا جميعًا استمتاعهم بزيارتهم للمحافظة.

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان

جولة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة في سوق أسوان