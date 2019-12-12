شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» توافق على استيراد مركبات مستعملة بشرط.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الخميس، عن موافقة وزارة السياحة على استيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الصنع تفعيلا لما ورد بالمادة رقم من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنظمة المنفذة لأحكام قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 الذي يسمح باستيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج، في ذلك السياق أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم 258، وتم تعميم الكتاب على كافة أعضاء الجمعية العمومية. «السياحة» توافق علي استيراد مركبات مستعملة

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