شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكرم «سالم الهرش».. رحلة مناضل رفض تدويل سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بإطلاق اسم المجاهد المرحوم سالم الهرش على مركز شباب رابعة بشمال سيناء، ووصفه في قراره بـ«المرحوم المُجاهد»، موجّها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بوضع اسمه على مركز الشباب.

الهرش هو شيخ مشايخ سيناء، ولد عام 1910 تذكره التقارير الصحفية بأنه وقف أمام وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان في «مؤتمر الحسنة»، حين رفض إعلان شبه جزيرة سيناء كـ«منطقة دولية»، واستضاف ديان حينها مجموعة لا بأس بها من رجال «الأمم المتحدة» وبدأت فعاليات المؤتمر الذي تحدث فيه اليهود عما قدموه للأهل في سيناء وعن طموحهم وآمالهم بالنسبة لهم.

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وحين طلب من الشيوخ إلقاء كلمة، تم اختيار الهرش ليقول كلمته، وفي البث المباشر أمام العالم حينها قال بأن«جزيرة سيناء مصرية وستظل مصرية»، قائلاً: «لا يملك الحديث فيها إلا السيد الزعيم جمال عبدالناصر».

والشيخ سالم الهرش وفقا لمعلومات المتوافرة عنه أحد الابطال المصريون إبان حرب السويس 1956 وحرب يونيو 1967 والاستنزاف،، وكان له دور في حماية الضباط على جبهةً الحرب بعد النكسة وتأمين عودتهم .

قدم له الرئيس جمال عبدالناصر مجموعة من الهدايا عبارة منها عباءة وسيارة جيب ولكنه قرر التبرع بكل شيء للقوات المسلحة عدا العباءة التي اعتبرها رمز وتذكار من «ناصر»، وبعد نصر 1973 عاد الشيخ سالم إلى سيناء بعد هروبه إلى الآردن خوفاً من بطش الجيش الاسرائيلي حينها.