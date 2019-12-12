شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث مع رئيس جزر القمر الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب بأخيه الرئيس "عثمان" فى مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، على المستويين العربى والأفريقى، فضلاً عن الروابط المتميزة بين الشعبين الشقيقين فى ظل العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر فى مصر.

من جانبه، أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعباً ولدورها الرائد فى القارة الأفريقية، مؤكداً حرص جزر القمر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، ومتوجهاً بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء إقامته بأسوان للمشاركة فى أعمال المنتدى.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى جزر القمر.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الجهود المصرية المبذولة في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، حيث أشاد رئيس جزر القمر فى هذا الخصوص بالجهود المصرية لدفع العمل الأفريقى المشترك، خاصة فيما يتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة التى ستسهم فى تلبية تطلعات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار، وبما يساعد كذلك على تحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بمعدلات التجارة البينية.