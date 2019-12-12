شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن عمره تجاوز الخمسين عامًا إلا أن "جينو. تو. في" المتخصص في تكنولوجيا المعلومات بجامعة هونج كونج، حرص على تلبية دعوة منتدى شباب العالم لحضور للمشاركة بالمنتدى في نسخته الثالثة.

التقت ”الخليج 365” مع جينو، الأستاذ الجامعي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أثناء جلوسه مع "بارياس" من نيجيريا، و"تسنيم" من السودان، حيث دار النقاش بينهم حول تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

جاءت تسنيم مدحت من دولة السودان، عمرها 18 عامًا وهي تدرس هندسة الكهرباء بجامعة الخرطوم، حيث تعرفت على المنتدى من خلال إحدى صديقاتها قبل عامين، وحرصت على تقديم لحضور المنتدى في نسخته الثالثة، وتم قبولها.

قالت تسنيم لـ"الخليج 365" إنها مهتمة بحضور الجلسات المتعلقة بمستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، أما "بارياس" فهي تدرس القانون بجامعة لاجوس، تقدمت للمنتدى عبر الموقع الإلكتروني، وتم قبولها للحضور والمشاركة.

تقول "بارياس" إنها تقابلت مع العديد من الشباب من مختلف دول العالم، والمنتدى أعطاها الفرصة لتبادل الآراء خاصة في الأمور المتعلقة بتنمية المجتمعات.

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وعن الجلسات التي ستحرص على حضورها والمشاركة فيها، قالت إنها مهتمة بقضايا الشباب والتعليم ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، وتعزيز التعارف والتقارب بين شباب القارة الإفريقية لتقديم أفكار جديدة تعمل علي تحقيق التنمية والسعادة لشعوب إفريقيا والعالم أجمع.

يعود الحديث لـ"جينو"، حيث يقول: "إن مصر حقًا هى ملتقى الحضارات، فأنا أجلس معك وأنت مصري، وقبل دقائق تعرفت على تسنيم وبارياس، وها نحن الأربعة نجلس سويًا ونتناقش بفضل ذلك المنتدى".