شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية فى خليج سودا قرب جزيرة كريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام يونانية أن قوات خفر السواحل قامت بتفتيش سفينة شحن تركية للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لـ"مليشيات" مدينة مصراتة الليبية التي تدعمها أنقرة. حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. ورجحت بعض الصحف اليونانية أن تكون عملية اعتراض السفينة التركية التي تدعى "St Vincent Grenadines" جرت في خليج سودا بجزيرة كريت، وقد تكون قد تمت بالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في الجزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية فى خليج سودا قرب جزيرة كريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.