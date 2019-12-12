شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك: سنشارك فى مهمة بحرية بقيادة أوروبية بمضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن الدنمارك قالت إنها ستشارك فى مهمة بحرية بقيادة أوروبية فى مضيق هرمز.

وأكدت إنها ستشارك بسفينة وطائرة هليكوبتر في مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لمدة أربعة أشهروأضافت أنها سترسل أيضا ضابطا أو ضابطين إلى مقر البعثة الذي ترأسه فرنسا في أبوظبي اعتبارا من بداية العام المقبل.

وذكرت الدنمارك أن السفينة التي يعمل عليها حوالي 155 فردا ستنضم للمهمة اعتبارا في خريف عام 2020.