شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك: سنشارك فى مهمة بحرية بقيادة أوروبية بمضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن الدنمارك قالت إنها ستشارك فى مهمة بحرية بقيادة أوروبية فى مضيق هرمز.
وأكدت إنها ستشارك بسفينة وطائرة هليكوبتر في مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لمدة أربعة أشهروأضافت أنها سترسل أيضا ضابطا أو ضابطين إلى مقر البعثة الذي ترأسه فرنسا في أبوظبي اعتبارا من بداية العام المقبل.
وذكرت الدنمارك أن السفينة التي يعمل عليها حوالي 155 فردا ستنضم للمهمة اعتبارا في خريف عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك: سنشارك فى مهمة بحرية بقيادة أوروبية بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.