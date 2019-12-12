شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى بمنتدى أسوان للسلام: مجلس الأمن أخفق فى مهمته.. ولابد من إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مجلس الأمن أخفق فى مهمته من أجل الحفاظ والترويج والسلم للأمن الدولى، نظرا لأنه كان تحدى أقوى على المجلس، مضيفا أنه لابد من إصلاح مجلس الأمن، ولابد أن يوقع على تعديله الخمس دول الكبرى.

وأضاف خلال جلسة حول النزوح القسرى فى إفريقيا، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، أن المنتديات الاقتصادية التى تقام فى كل بلدان العالم وتستضيف كل ممثلى الدول، تساعد فى تطوير دول العالم ووضع خطط منتظمة لإصلاح العديد من المواجهات والقضايا التى تهم العالم، كمثال منتدى الاقتصاد العالمى، يشمل العديد من مسئولى الدول الكبرى، ويساعد فى تطوير ونهوض الدول النامية.