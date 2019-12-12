شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق السويس - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بالكاميرات لرصد حركة المركبات.
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