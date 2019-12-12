شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق السويس - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق السويس - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية، بعدما أغلق بسبب عاصفة ترابية ظهرت بالطريق، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بالكاميرات لرصد حركة المركبات.