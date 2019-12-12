شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الطقس .. انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اخبار الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار بدءا من غد الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء مع استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من غد الجمعة عطلة نهاية الأسبوع متوقع أن تقل حدة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مع استمرار برودة الأجواء ليلا وفى الصباح الباكر.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وذلك فى ظل الانخفاض الذى تشهده درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 19 و20 درجة.

وتتراوح درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 20، والسواحل الشمالية من 18 إلى 19، وشمال الصعيد من 20 إلى 21، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26، وجنوب سيناء من 24 إلى 25.