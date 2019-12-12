الإدارية العليا تقضي باعتبار طعن طالبة الطب لإلغاء نتيجتها بمادة الباطنة "كأن لم يكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
عاقبت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق، باعتبار طعنها التي أقامته لوقف إعلان نتيجتها بالفرقة الخامسة، كأنه لم يكن، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إيداع مستندات.
أقام الطعن طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها في مادتي الباطنة العامة وطب الأطفال في العام الدراسي 2017 .
وكانت المحكمة قضت بجلسة سابقة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطالبة ما أمرت به المحكمة، ولم تطلب تعجيل وقف الطعن، مما جعل المحكمة تقضى بعدم اعتبار الطعن كأنه لم يكن.
وأكدت المحكمة إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
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