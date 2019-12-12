محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب واقعة سرقة مسكن وإعادة المسروقات. ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (موظف - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب شرفة الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالي، شاشة تليفزيون، سخان مياه كهربائي) من داخلها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقي خطر "سرقات عامة"

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كانت هذه تفاصيل خبر أمن القاهرة يضبط مسجل خطر وعاطل بتهمة سرقة المنازل بالمقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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