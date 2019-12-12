بالصور.. الداخلية تشارك طلاب مدارس ذوي الإعاقة الاحتفال بأعياد الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نظم قطاع حقوق الإنسان ،بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددًا من أطفال مدارس ذوي الإعاقة، وعددًا من المشرفين وأولياء الأمور في مقر إدارة شرطةالخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة.

وقُدم خلال الاحتفال عدة فقرات ترفيهية، وكان في استقبال الأطفال عددٍ من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، حيث تم قضاء يوماً معهم وتقديم الهدايا لهم.

وكان لتلك الزيارة أثراً طيباً في نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.