المرور: إعادة فتح طريق "السويس-الزعفرانة" عقب هدوء العاصفة الترابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن فتح طريق "السويس-الزعفرانة" والسماح للسيارات بالعبور، وذلك عقب هدوء العاصفة نسبيًا على الطريق.
كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت، اليوم الخميس، عن إغلاق طريق السويس الزعفرانة لوجود عاصفة ترابية شديدة.
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