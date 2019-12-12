مديرية أمن القاهرة تكلف مأمورية لمساعدة سيدة مسنة في صرف معاشها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
في لفتة إنسانية، كلفت مديرية أمن القاهرة، مأمورية؛ لمساعدة سيدة مسنة في منطقة عابدين، لصرف معاشها.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من سيدة مسنة، 74 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين، يفيد بأنها تقيم بمفردها وليس لها أقارب يعتنون بها، ولا تستطيع التوجه لصرف المعاش الخاص بها؛ لسوء حالتها الصحية.
وجرى تكليف مأمورية من قسم حقوق الإنسان بقسم شرطة عابدين لاصطحاب السيدة إلى مكتب البريد لصرف المعاش الخاص بها، وعقب ذلك تم إعادتها لمنزلها مرة أخرى.
ولاقت سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية لشكوى السيدة المُسنة استحسانها، وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة.
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