كشف غموض سرقة 87 ألف جنيه من داخل شركة بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة 87 ألف جنيه من داخل شركة بحدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة الحدائق مفاده تلقيه بلاغا من "م.ع"، 38 سنة، مدير شركة للتوريدات الكائنة بشارع مصر والسودان، باكتشافه كسر باب الشركة والخزينة الحديدية الخاصة بها وسرقة 87.750 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص العاملين الحالين والسابقين والمترددين على الشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ه.ا"، 37 سنة، شريك بالشركة محل البلاغ، و بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ فخطط لسرقة المبلغ المالي من داخل الخزينة، وفي سبيل ذلك قام بكسر باب الشركة والخزينة لإبعاد الشبهة عنه واستولى على المبلغ المالي، تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمكان إخفائه، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.